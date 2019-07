O flagrante aconteceu durante o patrulhamento da equipe na área rural, próximo a estrada do Abe em Votuporanga

publicado em 16/07/2019

Os policiais ambientais apreenderam duas espingardas e munições; um papagaio também foi apreendido, porém permaneceu na casa (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais ambientais prenderam em flagrante nesta segunda-feira um homem, de 45 anos, por manter aves silvestres presas sem autorização e posse ilegal de arma de fogo em uma propriedade rural, localizada próxima da estrada do Abe, no município de Votuporanga.Segundo informações dos policiais, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela área rural quando adentraram em uma estrada no interior da mata e avistaram uma residência no local, razão pela qual viram o indiciado e, por conta da atitude suspeita, realizaram a abordagem do mesmo.Durante a abordagem, os policiais ambientais já localizaram uma ave, do tipo papagaio, presa em uma gaiola. A equipe questionou se o acusado praticava a caça, já que na residência foram encontrados alguns apetrechos referentes a ação, como espingardas e munições, tendo o homem confirmado e entregado as armas para os policiais.Conforme informações da Polícia Ambiental, manter aves silvestres sem autorização é crime, da mesma forma que ter em posse arma de fogo não registrada e autorizada pelos órgãos competentes e, em virtude desta situação, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao indiciado.Os policiais ambientais conduziram o acusado até o Segundo Distrito Policial de Votuporanga. A autoridade policial responsável ciente da situação decretou a fiança no valor de R$ 1 mil, tendo o indiciado apresentado e foi liberado em seguida para responder em liberdade pelos crimes cometidos.As armas foram apreendidas. Em relação ao papagaio, os policiais ambientais aplicaram uma advertência ao homem e a ave permaneceu na residência porque o animal já estava domesticado.