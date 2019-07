Os policiais militares foram até a referida área e encontraram uma ossada humana, que já estava coberta pelo mato

publicado em 26/07/2019

O caso está sendo investigado pela DIG de Votuporanga (Foto: Erika Chausson/A Cidade)

A Polícia Militar de Votuporanga encontrou, no fim da tarde desta quinta-feira, uma ossada humana em uma mata, localizada na avenida José Silva Mello, próximo ao Centro Esportivo “Victor Hugo”, no bairro Paineiras, na cidade.Segundo informações da PM, a ossada foi localizada por um morador, que passava pelo local e viu algo semelhante a um crânio humano, então, imediatamente acionou uma equipe da Polícia Militar, que passava próximo da mata.Os policiais militares foram até a referida área e encontraram uma ossada humana, que já estava coberta pelo mato. No local, foram também foram localizados alguns objetos pessoais, como documentos, cartões bancários, frasco de remédio controlado, entre outros.Policiais da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, foram acionado e junto com a Polícia Científica compareceram no local para realizar o trabalho de perícia. A ossada foi recolhida e encaminhada até o Instituto Médico Legal (IML) para ser analisada para posteriormente identificar o corpo e as causas da morte.Em conversa com a DIG de Votuporanga, o jornal A Cidade foi informado de que há uma suspeita para a identificação da ossada, no entanto, nada foi confirmado e é necessário aguardar os laudos para comprovar os fatos.Também serão analisados os objetos encontrados no local e serão realizados exames para comprovar a suspeita de que seja uma mulher desaparecida há algum tempo. O delegado irá apurar as informações e colherá depoimentos das testemunhas.