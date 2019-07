De acordo com a polícia, o motorista teria perdido o controle da direção e capotado o veículo. Duas crianças foram levadas para um hospital em Catanduva (SP).

publicado em 29/07/2019

Mulher de 59 anos morre em acidente na Washington Luiz em Catiguá — Foto: Divulgação/Web TV S.A

Uma pessoa morreu em um acidente na Rodovia Washington Luiz, em Catiguá (SP), no fim da tarde deste domingo (28).De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista teria perdido o controle da direção e capotado o veículo. Uma mulher de 59 anos que estava no banco do passageiro e era mãe do motorista morreu no local.O homem teve ferimentos leves e duas crianças, de 8 e 11 anos, foram levadas para um hospital em Catanduva (SP). As meninas tiveram algumas fraturas e seguem internadas, mas sem risco de morrer.