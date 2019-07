Apesar da gravidade da colisão, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves

publicado em 27/07/2019

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga e a Polícia compareceram no local para atender a ocorrência Foto: Reprodução

Da redação

Um grave acidente de trânsito entre um carro e um caminhão foi registrado na manhã deste sábado, na rodovia Miguel Jabur Elias, próximo de Rolândia. A família, que estava no veículo, sofreu ferimentos leves.

Segundo informações preliminares, o automóvel ocupado por quatro pessoas, sendo um homem, uma mulher e duas crianças, seguiam pela rodovia quando colidiram contra um caminhão, na rodovia Miguel Jabur Elias.

Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionada para socorrer as vítimas, que apesar da gravidade da colisão, sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas para a Santa Casa de Riolândia.