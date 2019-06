A prisão aconteceu em virtude do contato do COPOM durante o patrulhamento de rotina da equipe

publicado em 16/06/2019

Os policiais da Rocam apreenderam diversas porções de cocaína, além de uma quantia em dinheiro proveniente do tráfico (Foto: Divulgação/Polícia)

Érika Chausson

A Rocam prendeu durante a madrugada deste domingo um jovem de 18 anos por envolvimento com o tráfico de drogas na rua Das Américas, em Votuporanga. O flagrante aconteceu em virtude do contato do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) durante o patrulhamento da equipe policial.

Segundo informações dos policiais, o indiciado já é conhecido nos meios policiais pela prática dos crimes de furto e roubo na cidade. Por meio do contato, a equipe da Rocam recebeu a informações de que o jovem estava traficante em frente a sua residência, localizada na rua das Américas.

Conforme consta na ocorrência, durante a abordagem, os policiais localizaram algumas porções de cocaína e certa quantia em dinheiro em posse do acusado. Questionado, jovem ainda confessou que no interior de sua casa haveria mais entorpecentes e dinheiro.

Durante buscas pela residência, os policiais encontraram mais porções da mesma droga, embaladas e prontas para serem comercializadas aos dependentes, além de uma quantia em dinheiro e uma parte de um tijolo de cocaína que estava enterrado no quintal da moradia e que, após ser fracionada, renderia aproximadamente 320 porções menores para serem vendidas.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao indiciado, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Votuporanga, onde o delegado ratificou a prisão do jovem, que permaneceu detido na carceragem local à disposição da Justiça.