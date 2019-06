O traficante já é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o crime

publicado em 18/06/2019

O indiciado foi encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceu à disposição da Justiça (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Da redação





Na noite do último sábado (15), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 41 anos por tráfico de drogas, na rua Rio Colorado, no bairro Brisa Suave, em Votuporanga.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais receberam uma denúncia de parentes do indiciado, de que mesmo após sair da prisão, continuou traficando e teria uma arma de fogo em sua posse, inclusive teria apontado a arma seu filho. Por essa razão, a família estava preocupada com a segurança devido ao jeito agressivo do indiciado.

O traficante já é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o crime. Durante o patrulhamento no bairro Pró-povo, a equipe localizou o indiciado defronte à uma casa recebendo uma quantia de dinheiro de outro homem.

Quando os policiais realizaram a abordagem, encontrou no bolso da calça jeans do acusado, três pinos contendo cocaína e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 317,00. Quando o outro homem foi ser revistado, ele tentou se desfazer de uma nota no valor de R$100,00 que estava no chão.