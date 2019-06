Durante a abordagem, o indiciado apresentou os documentos, no entanto, não autorizavam o porte das armas

publicado em 19/06/2019

Os policiais militares apreenderam duas armas (uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre 380), além de munições Foto: Divulgação/Polícia

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu durante a tarde de anteontem um homem, de 27 anos, por porte ilegal de arma de fogo, em Votuporanga. O flagrante aconteceu durante o patrulhamento de rotina da equipe em combate a criminalidade na cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais militares avistaram o indiciado em seu veículo transitando pela avenida Nasser Marão, onde ao ver a aproximação da viatura policial, o homem demonstrou nervosismo, fato que motivou a abordagem.

Conforme consta na ocorrência, durante revista pelo interior do veículo, as autoridades localizaram duas armas de fogo (uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre 380) e diversas munições. Questionado, o indiciado disse que estava indo trabalhar e apresentou os registros das duas armas e uma guia de tráfico da espingarda, no entanto, os documentos não autorizam o porte das armas.

Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao acusado, sendo encaminhado até o Segundo Distrito Policial de Votuporanga, onde, por se tratar de crime afiançável na fase policial, a autoridade decretou a fiança no valor de R$ 2 mil. Ao ser apresentada, o indiciado foi solto para se defender em liberdade.