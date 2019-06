Em busca pelo automóvel foram localizados no porta malas: 179,96 gramas de Skank; 2,32 gramas de Cocaína; 0,10 gramas de Haxixe e 35 comprimidos de Ecstasy

publicado em 22/06/2019

No final da tarde desta quinta-feira, 20 de junho, policiais rodoviários do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) realizavam patrulhamento e fiscalização pela rodovia Gerson Dourado de Oliveira (SP-595), em Santa Fé do Sul quando abordaram um veículo GM/Celta, com placas de Fernandópolis.

De acordo com informações, no interior do carro haviam dois homens e uma mulher, estes após abordados apresentaram nervosismo, em seguida, em busca pelo automóvel foram localizados no porta malas: 179,96 gramas de Skank; 2,32 gramas de Cocaína; 0,10 gramas de Haxixe e 35 comprimidos de Ecstasy.

Diante do exposto, ficou constatado que o condutor P.H.R.V.B., tinha responsabilidade pelas drogas e diante dos fatos foi apresentado na Central de Flagrantes de Santa Fé do Sul, onde foi ouvido e permaneceu preso à disposição da Justiça.