A autoridade policial deliberou a fiança no valor de R$ 2 mil, que foi apresentada e o indiciado liberado

publicado em 30/04/2019

O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes (Foto: Divulgação)

Da redação





Na madrugada deste domingo, a Polícia Militar foi acionada para comparecer em uma lanchonete para abordar um homem que estaria tumultuando o local. O indivíduo estava embriagado e dizia que fazia parte do PCC, demonstrando desrespeito com as pessoas que estavam no estabelecimento.

Diante dos fatos, quando os policiais chegaram ao local, o acusado parou com as suas atitudes e passou a dizer que era uma pessoa de Deus. A policia pediu para que ele deixasse o local e fosse embora para a sua casa.

De acordo com o dono do estabelecimento, o homem deixou o local conduzindo sua motocicleta, perdeu o controle do veículo e caiu ao solo aproximadamente 25 metros do local. Durante a abordagem, se recusou a realizar o teste de bafômetro.