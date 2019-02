O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga foi acionado para atender a ocorrência

publicado em 20/02/2019

A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

Um acidente de trânsito em uma motocicleta e um carro foi registrado na tarde desta quarta-feira, no cruzamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes com a rua Leonardo Commar, no bairro Pozzobon, em Votuporanga e deixou um jovem de 23 anos ferido.

Segundo informações preliminares, a motocicleta seguia pela via quando foi atingida pelo automóvel que realizava o cruzamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga foi acionado para atender a ocorrência.

O jovem foi socorrido para a Santa Casa de Votuporanga com ferimentos leves. A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito.