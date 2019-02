Os policiais civis da Especializada receberam uma denúncia de que o acusado estava utilizando uma arma de fogo

publicado em 05/02/2019

Os agentes da DISE apreenderam uma arma e diversos cartuchos de munições de calibres diferentes (Foto: Divulgação/DISE)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Policiais Civis da Delegacia de Investigações Sobre En torpecentes, a DISE de Votuporanga prenderam em flagrante um homem por posse ilegal de arma de fogo na rua Aracajus, no bairro São Cosme na tarde desta terça-feira. Os policiais receberam uma denúncia de que o acusado estava utilizando uma arma de fogo.

Segundo informações da polícia, os agentes da Especializada foram até a residência do homem e durante buscas pelo local, encontraram escondida dentro do guarda-roupa uma carabina sem marca aparente.

No momento, a arma não estava com munição, no entanto foram localizados um recipiente contendo seis cartuchos de calibre 24, nove cartuchos de calibre 38 e dois cartuchos de calibre 32 intactos, além de cartuchos deflagrados dos mesmos calibres.

A Polícia Civil ainda constatou que a arma possui dois canos, um de calibre 24 e outro artesanalmente modificado para o calibre 38. Diante dos fatos, o indiciado foi encaminhado até a sede da DISE de Votuporanga, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.