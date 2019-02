Policiais de todo a região se mobilizaram para localizar os indivíduos, que fugiram logo após cometer o crime

publicado em 18/02/2019

A dupla foi conduzida até a cadeia de Cardoso (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Criminosos armados que invadiram e roubaram uma farmácia, localizada próximo ao Cemitério Municipal de Cardoso, conhecida como Farmácia do Fernandinho, na manhã desta segunda-feira foram presos pelos policiais.

Segundo informações preliminares, os assaltares levaram do estabelecimento mais de R$ 30 mil e fugiram logo após cometer o crime. Ainda de acordo com as primeiras informações, os bandidos fugiram em um veículo com placas Iturama-MG, que estava estacionado em frente ao local e seguiram sentido a cidade de Riolândia.

Rapidamente a polícia foi acionada e imediatamente iniciou uma perseguição nesse veículo que tomou o rumo pela Rodovia Waldemar Lopez Ferraz. Em virtude da fuga dos ladrões, a polícia de Cardoso imobilizou a polícia da região.

Policiais de Cardoso, Riolândia, Pontes Gestal, Américo de Campos e Votuporanga estão mobilizados à procura dos criminosos, além dos policiais da região, a Polícia Rodoviária de Votuporanga e o Helicóptero Águia da Polícia Militar também estão no local para capturar os assaltantes.

Durante a fuga, entre a cidade de Pontes Gestal, os criminosos trocaram tiros com a polícia. Ninguém se feriu. Ao se sentirem acuados pela perseguição, os indivíduos abandonaram o automóvel nas proximidades do Rio Turvo e adentraram em um canavial existente na localidade. Os policiais realizaram um cerco pelo lugar e adentraram a pé para captura-los.

O primeiro criminoso foi preso pelos policiais em posse de uma mochila, onde foram apreendidas armas utilizadas durante o crime e o dinheiro que havia sido roubado. O segundo criminoso também foi apreendido nesta tarde. A dupla foi conduzida até a cadeia de Cardoso.