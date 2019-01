Ambos assumiram a autoria o trafico e relataram que apenas estavam fazendo a função de "mula" do tráfico

publicado em 22/01/2019

A droga estava espalhada em baixo dos bancos porta-malas e banco traseiro (Foto: Reprodução)

Dois moradores de Votuporanga estão presos pela Polícia Militar de Amambaí-MS por tráfico de drogas. Eles traziam mais de 200 kg de maconha para a cidade.

Segundo a ocorrência, os policiais militares realizavam patrulhamento na Rua Sete de Setembro, saída para Coronel Sapucaia, quando deu ordem de parada ao veículo veículo VW Fox de Votuporanga/SP. Havia no interior do veículo pelo menos dois ocupantes.

Ao perceber a equipe policial o condutor não obedeceu e entrou em fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade. A guarnição realizou acompanhamento tático, onde veio a bordar o veículo próximo ao Rio Panduí.

Durante abordagem foi constatado que somente o motorista encontrava-se no interior do veículo, sendo ele H.G.S.

Perguntando a respeito do segundo ocupante tendo como resposta que não sabia.

Durante a prisão dele, populares informaram para a polícia que o segundo indivíduo teria descido do carro empreendendo fuga correndo pela rua sentido oposto ao veículo.

Ainda em patrulhamento no local foi preso o segundo ocupante do veiculo, E.W.S. Ambos assumiram a autoria o trafico e relataram que apenas estavam fazendo a função de "mula" do tráfico, que havia saído de Votuporanga/SP, chegando ao município de Coronel Sapucaia no dia 3 de janeiro.

Disseram ainda que receberiam pelo transporte do entorpecente R$ 10 mil.O veículo não possuía restrição e pertence a mãe de um dos presos. A droga estava espalhada em baixo dos bancos porta-malas e banco traseiro.

Durante a vistoria do veiculo, foram localizados 320 tabletes de uma substância análoga à maconha, totalizando 201 kg.