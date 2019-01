A senhora foi socorrida pelo Samu de Votuporanga e encaminhada para a Santa Casa com ferimentos leves (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Um acidente de trânsito entre um carro e uma bicicleta elétrica foi registrado na manhã deste sábado no cruzamento das ruas Bahia e Paraíba e deixou uma idosa levemente ferida. Segundo informações da Polícia Militar, a condutora do veículo seguia na rua Paraíba quando, no cruzamento das vias, colidiu na lateral da bicicleta, que seguia pela rua Bahia.

A vítima de 77 anos caiu e teve ferimentos leves. Ela foi socorrida pela equipe de paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, que foi acionado para atender a ocorrência. A condutora do automóvel não sofreu ferimentos.

A idosa foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. A Polícia Militar registou o boletim de ocorrência e controlou o trânsito na região para evitar demais transtornos. As causas do acidente serão apuradas.