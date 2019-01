Segundo informações da Polícia Militar, o acusado já é conhecido nos meios policiais pela prática de outros crimes

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

Policiais militares prenderam em flagrante um homem por agredir fisicamente e ameaçar sua avó de 68 anos no bairro Sonho Meu durante a noite deste domingo em Votuporanga. A polícia foi acionada pelo telefone de emergência, o 190.

Segundo informações da polícia, ao chegar no local constatou que a vítima teria sido agredida com tapas no rosto e ameaçada de morte pelo indiciado. O homem, que já é conhecido nos meios policiais, estava visivelmente agressivo.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao acusado, que foi encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga onde deve permanecer à disposição da Justiça.