O homem informou que já colocou uma nova bateria no caminhão, porém o suporte continua danificado

publicado em 15/01/2019

A ocorrência foi registrada no Primeiro Distrito Policial da cidade (Foto: A Cidade)

Da redação





Um homem de 31 anos teve a bateria do seu caminhão furtada por indivíduo desconhecido durante a madrugada de anteontem no bairro Jardim Eldorado em Votuporanga. A ocorrência foi registrada no Primeiro Distrito Policial da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima alegou que deixou seu automóvel estacionado em frente a sua residência, localizada na rua Mário Longo. Na manhã de anteontem, quando o homem foi até o caminhão percebeu que a bateria havia sido furtada.

Durante a ação do indivíduo, a vítima informou às autoridades que o suporte que protegia o objeto também teria sido danificado. O homem ainda disse que já mandou colocar uma nova bateria, no entanto, o caminhão ainda está prejudicado.