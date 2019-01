As prisões aconteceram por conta de investigações da Especializada em combate ao tráfico naquela cidade

publicado em 31/01/2019

Os policiais apreenderam diversas porções de entorpecentes, dinheiro e materiais usados no processo de embalagem (Foto: Divulgação/DISE)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a DISE de Votuporanga, prendeu na noite desta quarta-feira dois homens por tráfico de drogas em Américo de Campos. Os policiais da Especializada já vinham investigando a dupla pelo envolvimento com tráfico de drogas naquela cidade. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar de Américo de Campos.

Durante as investigações, os policiais obtiveram a informação que um deles teria viajado para a cidade de São Paulo para buscar uma grande quantidade de drogas. Nesta quarta-feira, os agentes da DISE monitoraram os ônibus provenientes da capital com o objetivo de flagrar a ação.

Quando ônibus chegou no terminal rodoviária de Votuporanga e o investigado se encaminhou até um veículo que estava no estacionamento no terminal, ele foi abordado pelos policiais. Durante a abordagem, os policiais encontraram dentro de uma mochila cerca de 1 kg de crack que seriam fracionados em diversas porções menores.

Os agentes se deslocaram para a cidade de Américo de Campos e lá encontraram o outro acusado no local onde haviam combinados. Lá, a dupla iria preparar a droga para ser revendida. A polícia ainda apreendeu matérias que seriam utilizados no processo de embalagem.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante aos dois presos, sendo encaminhados para sede da DISE, onde ficarão à disposição da Justiça.

Outra apreensão

Continuando as investigações na cidade de Américo de Campos, os policiais prenderam outro traficante, que também estava sendo investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo os policiais, o acusado foi abordado em sua residência e durante buscas pelo local, foram localizados 69 porções de maconha prontas para venda, além de dois tijolos de maconha pesando aproximadamente 450g que seria fracionada em porções menores, dinheiro oriundo do tráfico e uma balança de precisão.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao indiciado, que foi encaminhado pela Polícia Militar até o Plantão Policial de Votuporanga onde permanece à disposição da Justiça.