Os policiais militares apreenderam na mochila do acusado um aparelho eletrodoméstico que ele havia furtado do local

publicado em 20/01/2019

A ocorrência foi registrada no Primeiro Distrito Policial da cidade (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Um homem de 41 anos foi preso por policiais militares após ser flagrado furtando uma área de lazer localizada na rua João Abdo Marão, no bairro Jardim Bom Clima, na tarde desta sexta-feira em Votuporanga. A ocorrência foi registrada no Primeiro Distrito Policial da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de furto no local, onde em uma esquina antes localizaram o segurança do imóvel, que informou que um indivíduo estaria praticando o crime.

Ainda de acordo com o boletim, as autoridades imediatamente se foram até a referida área de lazer e surpreenderam o indiciado durante a ação. Utilizando uma barra de ferro, o suspeito já teria arrombado duas portas de acessos do local e furtado um aparelho eletrodoméstico, que foi apreendida em sua mochila.

Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao acusado, que foi encaminhado até o Primeiro Distrito Policial de Votuporanga, onde permanecerá detido até ser apresentado a audiência de custódia.