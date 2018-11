De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz teria ateado fogo na residência, que é alugada

publicado em 26/11/2018

Da redação

Um rapaz de 25 anos foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga na noite deste domingo suspeito de provocar um incêndio em uma residência localizada no bairro Jardim dos Ipês, em Votuporanga.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz teria ateado fogo na residência, que é alugada. Ainda segundo consta na ocorrência, ele teria feito ameaças de que queimaria o local em que convive com a companheira.

Segundo o registro, em diligências até a residência do casal, os policiais o encontraram sentado na calçada, com os pés e as mãos queimadas por conta das chamas. No interior do veículo do rapaz foram encontrados nove galões de aproximadamente 30 litros contendo gasolina. Os policiais informaram que ele teria jogado gasolina na residência e ateado fogo.

Ainda segundo os policiais, ao indagar sobre os galões, o rapaz confessou que furtou durante a madrugada de sábado no ponto de parada do trem em Simonsen. Ele ainda informou que já havia furtado outras vezes no mesmo ponto de parada do trem, sendo que desta vez foram dois galões. Os demais foram furtados em outras datas.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para atender a ocorrência, juntamente com a equipe do Instituto de Criminalística.

O rapaz foi preso em flagrante e seria apresentado para audiência de custódia na manhã desta segunda-feira.