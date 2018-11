Durante a ação, a mãe do adolescente informou aos policiais que o filho estava envolvido com o tráfico (Foto: DISE)

Policiais civis apreenderam um adolescente de 15 anos por tráfico de drogas na rua Professora Vilar Dantas Vilar Horta, na tarde de anteontem em Votuporanga. A apreensão aconteceu em decorrência de uma denuncia de que o jovem praticava o crime na casa de sua irmã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe se deslocou até o local e ficou observando a ação do menor, que saía da residência em curto período de tempo, demonstrando estar preparando para receber os dependentes.

De acordo com a polícia, logo em seguida, dois rapazes chegaram de bicicleta em frente à casa do garoto, que rapidamente fez a venda dos entorpecentes. Diante da situação, os policiais civis aproximaram e fizeram a abordagem do acusado.

Em busca pessoal, a polícia encontrou uma porção de maconha, embalada em um plástico e a quantia de R$ 37 em dinheiro. Já na residência do jovem foram localizadas nove porções do entorpecentes prontas para serem comercializadas, além de materiais utilizados no processo de embalagem.

Questionado, o menor infrator confessou que a vendia as porções no valor de R$ 10 por cada uma. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão e ele foi conduzido até a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), onde permanecerá à disposição da Justiça.