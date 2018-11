De acordo com a Corporação, as buscas tiveram início na manhã de anteontem na região informada na ocorrência registrada, na zona rural de Parisi

publicado em 13/11/2018

De acordo com a família, o corpo do homem foi encontrado em canaviais próximos ao local

Da redação

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga encontrou o corpo de Francis Lucas da Silva Nogueira, que estava desaparecido desde domingo (11). De acordo com a Corporação, as buscas tiveram início na manhã de anteontem na região informada na ocorrência registrada, na zona rural de Parisi.

De acordo com a família, o corpo do homem foi encontrado em canaviais próximos ao local. 'Ele estava com uma blusa enrolada no pescoço e não era a dele. Enforcaram ele. Os bombeiros encontraram ele no meio do canavial", afirmaram os familiares

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz saiu no último domingo (11) para ir a um sítio que fica localizado em Parisi, com os amigos por volta das 12h e não retornou até o momento.

No dia do ocorrido, o homem estava usando uma bermuda, uma camiseta e um chinelo. Como ele não retornou para casa até o momento, seu pai e seu padrasto se deslocaram até o local para procurá-lo, no entanto, só encontraram a camiseta e a bermuda do rapaz.

Familiares informaram que Francis Lucas da Silva Nogueira foi até o sítio em que o pai de um amigo trabalha. No local, teria acontecido um desentendimento entre pai e filho, que teria resultado em um disparo de arma de fogo, sendo que Francis teria saído correndo em direção a canaviais e represas próximos do local. “Os amigos prestaram depoimento e disseram que fugiram e deixaram Francis. Eles disseram que a briga começou depois que o filho do homem deu um empurrão no pai, que atirou”, afirmou um dos familiares ao A Cidade.

A equipe da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, foi até o local e o crime será investigado.