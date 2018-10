A arma do crime foi encontrada na residência da acusada e foi apreendida para exame policial; caso foi registrado após desentendimento

publicado em 16/10/2018

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes local na noite de anteontem (14) (Foto: A Cidade)

Policiais militares foram aci onados por volta das 21h30 de anteontem (14), para atenderem uma ocorrência de tentativa de homicídio cometido entre dois irmãos, no bairro Jardim Belo Horizonte, em Votuporanga.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima R.M.R, de 26 anos, e sua irmã E.S.F, de 35 anos, estavam em frente a sua residência bebendo cerveja, quando tiveram um desentendimento. Por conta disso, o jovem teria batido na cabeça da sua irmã, fazendo com que ela se levantasse e fosse embora.

De acordo com as informações colhidas pelos policiais, a acusada chegou em sua casa e seu companheiro notou o ocorrido e voltou para agredir o cunhado, iniciando uma briga corporal entre eles. Neste momento, a irmã pegou em mãos uma faca de cozinha de serra de tamanho médio e começou golpear o irmão.

Quando a policia chegou até o local da ocorrência, foram informados que a vítima teria sido socorrida por sua companheira e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), restando apenas os demais agressores.

A autora foi questionada sobre o fato, e teria contado e confirmado que agrediu fisicamente seu irmão. Todos os envolvidos foram encaminhados para o UPA para atendimentos médico, já que também estavam com ferimentos pelo corpo.

Durante atendimento médico, a vítima também informou o ocorrido as autoridades. Segundo os funcionários do UPA, ele foi atingido por duas facadas na região das costas e uma na cabeça, sendo necessário ficar em observação até o próximo dia por conta de uma suspeita de perfuração do pulmão.