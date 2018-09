Drogas estavam escondidas dentro de uma mata ciliar e no quarto de um dos jovens, que permanecem à disposição da Justiça

publicado em 25/09/2018

Com eles foram apreendidas várias porções de entorpecentes, além de dinheiro proveniente do tráfico (Foto: Arquivo Pessoal)

Aline Ruiz

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu três indivíduos por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite desta segunda-feira (24), no Parque Residencial Colinas. Com eles, identificados como W.H.L.S., de 18 anos, P.S.V.S., de 25 anos, e A.H.L.F., de 19 anos, foram apreendidas várias porções de entorpecentes, além de dinheiro proveniente do tráfico.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da Força Tática pela zona norte da cidade. Em determinado momento, pelo bairro Parque Residencial Colinas, os policiais avistaram o momento em que dois indivíduos entregavam um pacote para o condutor de uma motocicleta, que ao perceber a presença da polícia fugiu com o veículo.

De imediato a PM abordou os dois suspeitos ao lado de uma mata ciliar. Identificados como sendo W.H.L.S., de 18 anos, e P.S.V.S., de 25 anos, os dois infratores confessaram que estaria praticando tráfico de drogas e que teriam acabado de entregar 1 kg de maconha para o condutor da motocicleta. Em seguida eles mostraram para a polícia o local onde o restante da droga estava escondido, sendo apreendidos dois tijolos de maconha, uma porção grande de cocaína, dinheiro e um comprovante de depósito bancário no valor de R$ 1 mil.

Posteriormente a equipe se deslocou para a casa do jovem de 18 anos e durante buscas pelo interior do imóvel, a polícia abordou o irmão do rapaz, identificado como A.H.L.F., de 19 anos. Com ele foram apreendidos nove micros pontos de LSD, que ele venderia em festas rave.

Diante dos fatos os três foram conduzidos para a Central de Flagrantes, juntamente com as drogas e dinheiro apreendidos. O delegado de plantão ratificou a prisão dos infratores e encaminhou o trio para a cadeia local, onde permanecem à disposição da Justiça.



A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, sargento Freitas, cabos Rodrigo e Edwaldo, e soldado Martins, com o apoio da viatura I-16341, cabo M. Garcia e soldado Grecco.