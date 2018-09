Acidente foi no cruzamento das ruas Bahia e Paraíba; apesar do susto, os motoristas dos veículos saíram ilesos

publicado em 25/09/2018

Aline RuizUm acidente de trânsito envolvendo dois carros mobilizou a equipe da Polícia Militar no início da tarde desta terça-feira (25) em Votuporanga. Apesar do susto, os motoristas dos veículos saíram ilesos.A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Paraíba e Bahia, no bairro Patrimônio Novo. Segundo informações preliminares repassadas pela polícia, o condutor do Chevette, de cor preta, seguia pela rua Bahia, quando ao chegar no semáforo, avançou o sinal vermelho, momento em que foi atingido por um Peugeot, de cor prata, que seguia pela Paraíba.Com o impacto, o Chevette foi arrastado para uma das esquinas do cruzamento. Os dois envolvidos no acidente, porém, não sofreram ferimentos.Um boletim de ocorrência foi registrado e as reais causas do acidente serão apontadas posteriormente pela Polícia Científica. No local também há câmera de segurança, que foi instalada recentemente pela Prefeitura Municipal, o que também poderá ajudar na elucidação dos fatos.