publicado em 16/09/2018

A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial da cidade e o crime deve ser investigado pela equipe da DIG (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm jovem de 24 anos foi assaltado na última semana em Votuporanga. Um indivíduo desconhecido o ameaçou com uma arma de fogo e levou o seu celular. Fato foi registrado na rua de sua residência, na rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobon.Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem caminhava pela rua quando, em determinado momento, foi abordado por um rapaz em uma motocicleta de cor preta. Mediante uma arma de fogo e sob grave ameaça, o ladrão exigiu que a vítima lhe entregasse o celular e fugiu em seguida pela avenida Emílio Arroyo Hernandes.A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial da cidade e o crime deve ser investigado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).