Evandro cumprirá pena de tentativa de homicídio; ele decepou o braço de Fernando em novembro do ano passado, no Pozzobon

publicado em 21/09/2018

Fernando foi ouvido ontem durante o Tribunal do Júri; Evandro foi condenado a 12 anos de prisão (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizEvandro Euclides de Andrade, de 31 anos, foi condenado a 12 anos de prisão por tentar matar Fernando Santos Emídio, de 36 anos, em novembro do ano passado, durante uma discussão por causa de um colchão. O juiz da 1ª Vara Criminal. Jorge Canil, presidiu a sessão do Tribunal do Júri, realizada nesta sexta-feira (21), no Fórum da Comarca de Votuporanga. O réu deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade.Durante a leitura da sentença, o juiz afirmou que os jurados reconheceram a intenção do réu, que foi de matar a vítima. Ainda segundo o juiz, eles acolheram três qualificadoras: motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.A partir da decisão dos jurados, foi imposta a motivação e a dosagem da pena pelo juiz. “O réu possui bons antecedentes e não respondeu por nenhum tipo de crime ou processo. Porém, a sua atitude perante a vítima foi desproporcional ao desentendimento com a mesma, que sofreu violento golpe de facão, utilizado por Evandro no corte de Eucalipto. Fernando não morreu, mas agora, sem braço e sem o movimento na mão direita, ele dependerá pelo resto da vida de alguém para realizar tarefas corriqueiras do seu dia a dia”, afirmou o Dr. Jorge Canil.Por fim, o juiz aplicou a pena-base de 18 anos de reclusão. “Devido a tentativa, foi adotada a diminuição de 1/3, ficando a pena final de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade”, completou.O promotor Eduardo Martins Boiati representou o Ministério Público no Tribunal do Júri de ontem. De acordo com ele, o acusado, agindo por motivo fútil, empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de facão em Fernando, produzindo-lhe lesões corporais graves. “Ele apenas não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente”, disse o promotor, ressaltando que ficou satisfeito com o resultado.O advogado responsável pela defesa, Gilberto Aparecido Nascimento, acredita que a pena foi exagerada e vai recorrer da sentença. “Alegamos legítima defesa e que o réu teria desistido do intensão homicida, porém nenhuma dessas teses foram acatadas pelos jurados. Por isso, vamos recorrer para buscar uma melhor condição para o acusado”, disse.O Tribunal do Júri foi composto pelos seguintes jurados: Fabiano Augusto Miotto da Costa, Janaína Patrícia do Nascimento, Flávia Andrea Romano, EberVoltolini, Edson Roberto Pontes Castilho, Pedro Agnelo Braga do Nascimento e José Afonso Rocha.O crime aconteceu por volta das 11h30 do dia 16 de novembro de 2017, aos fundos de um estabelecimento comercial, localizado na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon.Evandro, mais conhecido como “Pernambuco”, desferiu golpes de facão contra Fernando, que teve o braço e um dedo decepado, além de graves ferimentos na região da cabeça.O autor fugiu logo após praticar o crime, mas foi capturado pela equipe da Força Tática de Votuporanga algumas horas depois, na rua FioravanteDavanzo, bairro Boa Vista, entre as ruas Sergipe e Pernambuco. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa, onde passou por cirurgia.