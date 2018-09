Vítima foi cancelar o cartão que havia perdido e constatou um saque em sua conta; a Polícia Civil vai investigar o caso

publicado em 13/09/2018

A ocorrência foi registrada ontem no 2º Distrito Policial e o caso será investigado pela DIG (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm idoso de 89 anos foi vítima de um furto em Votuporanga. Ele perdeu alguns de seus cartões e documentos pessoais e após um tempo percebeu que alguém teria furtado dinheiro de sua poupança.Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha da vítima foi até o banco cancelar a conta do idoso após o mesmo contar sobre o sumiço dos seus documentos. Ao chegar no local, ela constatou que havia um saque desconhecido no valor de R$ 1.500,00, realizado por meio do caixa eletrônico naquela mesma agência bancária, no dia 1º de setembro deste ano.Ainda de acordo com a filha do idoso, ele não soube informar o momento em que os cartões foram furtados, já que ele não os utiliza há muito tempo. A ocorrência foi registrada ontem no 2º Distrito Policial e o caso será investigado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.