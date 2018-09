O acidente foi registrado na avenida João Gonçalves Leite, em frente ao Assary Clube de Campo

publicado em 05/09/2018

O acidente foi registrado ontem na avenida João Gonçalves Leite, em frente ao Assary Clube de Campo (Foto: Arquivo Pessoal)

Aline RuizUm idoso de 66 anos foi atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira (5) em Votuporanga. O acidente foi registrado na avenida João Gonçalves Leite, em frente ao Assary Clube de Campo. Ele passou por atendimento na Santa Casa local, mas precisou ser encaminhado para o Hospital de Base de Rio Preto.Segundo informações preliminares, o idoso seguia de bicicleta pela avenida, sentido centro/rodovia, quando foi atingido na traseira por um carro, que seguia a mesma direção. Com o impacto, a vítima sofreu graves escoriações pelo corpo e foi socorrida pelas equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, com suspeita de traumatismo craniano.Ainda de acordo com informações preliminares, a condutora do carro disse aos policiais que o sol teria atrapalhado a sua visão. O idoso foi levado às pressas para a Santa Casa local, onde passa por atendimento médico. Por meio de nota, o hospital informou que seu estado de saúde é considerado grave e que por volta do 12h desta quarta-feira (5) ele foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto.A Polícia Militar também foi acionada e registrou um boletim de ocorrência sobre os fatos. As reais causas do acidente serão apontadas após perícia realizada pela Polícia Científica da cidade.