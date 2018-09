C.S.R., de 39 anos, vulgo ‘Lego’, ameaçou os vigilantes do local com um facão, mas foi preso em seguida pela Polícia Militar

Os dois homens avistaram um indivíduo cortando cana com um facão e colocando na caçamba de um Ford/Pampa, de cor cinza (Foto: Arquivo Pessoal)

Aline RuizUm homem de 39 anos, identificado como C.S.R., mais conhecido como Lego, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar roubar cana-de-açúcar em um sítio de Votuporanga. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (18), na estrada municipal Fábio Cavalari.O flagrante foi realizado durante patrulhamento de rotina de dois vigilantes que trabalham pelo local. Segundo informações dos funcionários, a vigilância aumentou devido a quantidade de furto de cana-de-açúcar que tem sido registrado naquela propriedade rural, sendo que por volta das 9h desta terça-feira (18), eles encontraram um rastro de veículo na estrada da plantação de cana.Em determinado momento, os dois homens avistaram um indivíduo cortando cana com um facão e colocando na caçamba de um Ford/Pampa, de cor cinza, que estava ao seu lado estacionado. Os dois vigilantes se aproximaram e questionaram o rapaz se ele tinha autorização para estar pelo local. Bastante nervoso, o indiciado ameaçou os funcionários com o facão e em seguida começou a descarregar a cana da pampa.Para tentar impedir a fuga do homem, os dois funcionários retiraram a chave do veículo e o facão do ladrão, ligando em seguida para a PM. O rapaz também pegou um aparelho celular, ligou para alguém e tentou fugir em seguida pela plantação de cana.Os dois vigilantes correram atrás do homem, que entrou dentro de um carro VW/Gol, de cor bege, conduzido por uma pessoa desconhecida. O automóvel andou apenas alguns metros, deixando o infrator na vicinal e fugindo sozinho, tomando rumo ignorado.Com o apoio dos policiais, os vigilantes conseguiram deter o homem, que foi conduzido para o 3º Distrito Policial. Pelo local, ele recebeu voz de prisão pelo crime de furto e conduzido para a uma cadeia pública da região, onde ele permanecerá à disposição da Justiça.