publicado em 24/09/2018

Com ele foram localizadas várias porções de entorpecentes, apetrechos para confecção da droga e certa quantia em dinheiro (Foto: Arquivo Pessoal))

Aline Ruiz

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um rapaz de 29 anos por tráfico de drogas na noite de sábado (22), no bairro Jardim Alvorada. Com ele foram localizadas várias porções de entorpecentes, apetrechos para confecção da droga e certa quantia em dinheiro.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe pela zona leste de Votuporanga. Em determinado momento, pela rua João Cruz Oliveira, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita próximo à praça Maria Jesus Gimenez Hernandes, sendo o mesmo abordado de imediato.

Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder várias porções de cocaína, todas já embaladas e prontas para venda, além de certa quantia em dinheiro. Questionado, o indiciado revelou que a droga seria parte de uma quantia maior que ele escondida dentro de sua casa.

Em seguida, a PM se deslocou para a residência do infrator e pelo local conseguiu apreender no interior do quarto do rapaz mais de 600 gramas de pasta base de cocaína, que após fracionada renderia milhares de porções da droga para a venda. Além disso, os policiais localizaram ainda apetrechos para a confecção dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao homem, que já é reincidente no crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes e teve sua prisão ratificada pelo delegado de plantão, sendo encaminhado posteriormente para a cadeia local, permanecendo à disposição da Justiça.



A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, sargento Freitas, cabos Edwaldo e De Paula, e soldado Martins.