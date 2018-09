L.F.S.,de 19 anos, e I.F.M.,de18 anos, foram flagrados com crack e cocaína, que seriam vendidos posteriormente pela cidade de Fernandópolis

publicado em 03/09/2018

Com eles foram apreendidas porções de entorpecentes e certa quantia em dinheiro (Foto: Diuvlgação/Polícia Militar)

Aline RuizA Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu dois traficantes moradores de Fernandópolis por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite deste domingo (2). Com eles, identificados como L.F.S., de 19 anos, e I.F.M., de 18 anos, foram apreendidas porções de entorpecentes e certa quantia em dinheiro.O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe pelo bairro Vila Paes. Em determinado momento, pela avenida Antonio Augusto Paes, os policiais avistaram um veículo VW/Gol, de cor prata, com placas de Mira Estrela/SP, ocupado por dois indivíduos em atitude suspeita. De imediato o carro foi acompanhado pela polícia, mas o motorista não obedeceu ao sinal de parada e seguiu pela rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, sentido Fernandópolis, quando foi abordado em frente ao Autoposto Trevão.Durante buscas no interior do veículo, a PM localizou uma porção grande de cocaína, que após fracionada renderia 162 pinos da droga, uma pedra grande de crack, que após fracionada renderia 275 porções, além de certa quantia dinheiro. Após pesquisa, foi constatado que ambos possuíam passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, inclusive com passagens também pela Fundação Casa. Questionados, os dois confessaram que vieram comprar drogas em Votuporanga para vender posteriormente em Fernandópolis.Os dois traficantes foram conduzidos para a Central de Flagrantes, juntamente com as drogas e o dinheiro apreendidos. O delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, encaminhando ambos para a cadeia local, onde permanecerão à disposição da Justiça.