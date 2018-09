Corpo foi encontrado m estado avançado de decomposição em uma área de plantação de seringueiras

publicado em 25/09/2018

Um boletim de ocorrência de morte suspeita está sendo registrado no 2º Distrito Policial (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm mistério desafiou as equipes da polícia de Votuporanga no início da tarde desta terça-feira (25). O corpo de um homem, trajando calça escura e cueca preta, foi encontrado em estado avançado de decomposição em uma área de plantação de seringueiras, na estrada municipal que liga Votuporanga a Floreal, próximo a entrada da Fonte Vanágua, no km 02. Até o momento ele ainda não foi identificado.O corpo foi localizado por uma pessoa que passava pelo local e acionou a Polícia Militar, que de imediato comunicou as equipes das polícias civil, científica e o IML (Instituto Médico Legal). Segundo informações da polícia, devido ao estado de decomposição, não foi possível averiguar as causas da morte, não sendo descartado, porém, um crime de homicídio. O homem também não portava documentos, o que impossibilitou a identificação no local.Ainda de acordo com a polícia, a situação em que o corpo foi encontrado foi bastante crítica. O homem estava todo comido por aves de rapina, sem os olhos e com o tórax furados para acessar as vísceras. A polícia não descarta também que o corpo seja de um andarilho.Um boletim de ocorrência de morte suspeita está sendo registrado no 2º Distrito Policial, que vai apurar se algum boletim de ocorrência de desaparecimento de pessoa foi registrado. Caso não seja identificado, o homem deverá ser sepultado como indigente.