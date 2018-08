O fato foi registrado embaixo do viaduto que liga a avenida João Gonçalves Leite aos bairros São Cosme e Damião

publicado em 17/08/2018

Aline RuizAs equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária de Votuporanga evitaram que uma mulher de 42 anos se jogasse entre os carros que passavam pela rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, na tarde desta sexta-feira (17). O fato foi registrado embaixo do viaduto que liga a avenida João Gonçalves Leite aos bairros São Cosme e Damião.De acordo com informações preliminares, os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência em que uma mulher estaria ameaçando se jogar entre os carros por estar passando por problemas financeiros. A mulher ainda disse para a equipe que está fazendo tratamento contra depressão em São José do Rio Preto, porém, não tinha mais dinheiro para comprar medicamentos, que também não são oferecidos pelo poder público.Após alguns minutos os bombeiros, em conjunto com os policiais rodoviários, conseguiram evitar que a mesma se jogasse no meio da rodovia. Ela foi socorrida e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde passa por atendimento médico.