publicado em 15/08/2018

Aline Ruiz

Um homem de 58 anos foi preso na noite de segunda-feira (13) pela Polícia Militar de Riolândia por crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo. Nenhum animal morto foi apreendido com o infrator, porém, dentro de seu veículo foram localizados vários objetos de caça.

De acordo com informações da polícia, o flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe nas imediações da prainha daquela cidade. Em determinado momento, os policiais avistaram um veículo com dois indivíduos dentro indo em direção a uma mata que fica próximo do local. Por lá, a PM visualizou um feixe de luz vindo de dentro da mata e uma terceira pessoa entrando no carro.

No momento em que foi realizada a abordagem, o indivíduo que estava dentro da mata tentou fugir entrando na represa que fica no local, mas a polícia conseguiu detê-lo. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, dentro do carro foram apreendidos uma espingarda cartucheira, calibre 20, além de três cartuchos, bem como quatro “pios” de capivara e quatro esferas de chumbo.

Questionado, o homem de 58 anos revelou que a arma era de sua propriedade e que estava pelo local caçando capivaras, mas não teria conseguido matar nenhum animal. Posteriormente o infrator foi conduzido para a Central de Flagrantes de Votuporanga.

Pelo local, o delegado de plantão determinou a prisão do homem, estipulando uma fiança de R$ 2 mil, valor não apresentado pelo mesmo. O autor do crime permanece agora à disposição da Justiça.