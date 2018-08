Aline Ruiz





Um homem foi detido pela Polícia Militar de Votuporanga após efetuar disparos com uma carabina de pressão. O fato foi registrado no Parque da Cultura, na tarde deste domingo (5).





Segundo informações da polícia, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência em que um homem estaria efetuando disparos com uma arma no meio do Parque da Cultura. De imediato a PM foi para o local, conversou com testemunhas e colheu as características do suspeito, que foi detido em seguida.





Ao abordar o rapaz, a polícia constatou que a arma se tratava de uma carabina de pressão. Questionado, o homem confessou que estaria atirando com a arma, conhecida como espingarda de chumbinho, pelo local.





A equipe conduziu o homem para a Central de Flagrantes, onde prestou esclarecimentos para o delegado de plantão. Uma ocorrência sobre o fato foi registrada e a arma apreendida pela polícia.