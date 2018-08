L.F.S.C., de 42 anos, tentou fugir da abordagem de moto, mas acabou caindo e foi preso em flagrante delito

publicado em 29/08/2018

Com o traficante os policiais encontraram várias porções de drogas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem de 42 anos por tráfico de drogas na noite de terça-feira (28), no bairro Pozzobon. Com ele, identificado como L.F.S.C., os policiais encontraram várias porções de drogas, que ele vendia utilizando uma motocicleta, por meio do conhecido serviço de “disque drogas”.De acordo com informações da polícia, o flagrante foi realizado pela equipe da Força Tática pelo bairro Pozzobon. Em determinado momento, a PM avistou o indivíduo, que já é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, pilotando uma motocicleta. De imediato foi solicitada a parada do mesmo, que não obedeceu e tentou fugir com a moto, momento em que perdeu a direção e caiu.Mesmo caindo, o rapaz não desistiu de fugir da abordagem da polícia e continuou fugindo a pé. Os policiais acompanharam os passos do infrator e por fim conseguiram deter o indiciado. Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder várias porções grandes de maconha, todas já embaladas e prontas para venda.Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao traficante, que foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão do homem pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a cadeia local e permanece agora à disposição da Justiça.A ocorrência foi atendida pela equipe da Força Tática, sargento Martinez, cabo Dutra e soldado Santana, com o apoio da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), cabos Rodrigo e Rezende e soldado Martins, do Comando Força Patrulha, Comando Grupo Patrulha e outras viaturas dos setores.