Campanha segue até o dia 31 de agosto e Secretaria da Saúde do Município reforça o pedido aos pais para que levem seus filhos para tomar a vacina

publicado em 21/08/2018

Dia D de Vacinação Contra a Pólio e Sarampo vacina mais de 560 crianças (Foto: Divulgação/Internet)

No último sábado (18/8), a Secretaria Municipal da Saúde promoveu em Votuporanga mais um Dia D de Intensificação da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo. Neste dia foram vacinadas 566 crianças de 1 ano de vida até os 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, público-alvo da ação. A pasta informa que a Campanha segue até o dia 31 de agosto e reforça o pedido aos pais para que protejam seus filhos por meio da imunização.As doses são gratuitas e são oferecidas em todas as unidades de saúde do Município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto feriados. Do início da ação, realizada desde o começo de agosto até o momento, 2.176 crianças foram vacinadas, o que representa 59,16% do total a ser imunizado. A meta mínima a ser alcançada corresponde a 95% de cobertura vacinal.A Campanha disponibiliza duas vacinas, contra a poliomielite e outra contra o sarampo, disponibilizada por meio da tríplice viral. Além do sarampo, a tríplice viral protege contra a caxumba e a rubéola.O esquema da vacina tríplice se dá através de duas doses para pessoas entre os 12 meses de vida até os 29 anos de idade, explica a enfermeira responsável pelo Setor de Imunização da Secretaria da Saúde, Danieli Fortilli. “O intervalo entre essas duas doses deve ser de 30 dias. Já para os adultos de 30 a 58 anos a dose desta vacina é única”.As pessoas que ainda não tomaram a vacina ou têm dúvida sobre a imunização devem se dirigir até a unidade com a caderneta de vacinas em mãos. ”Quem ainda não tomou a vacina deve procurar a unidade de saúde mais próxima, assim, o profissional de saúde terá condições de avaliar a necessidade de ser vacinado e o número de doses. É importante ressaltar que no Brasil, a prevalência de casos da doença contempla o público não vacinado”, destaca Danieli.SarampoDevido ao reaparecimento do vírus do sarampo em algumas regiões do Brasil, toda a comunidade deve ter ainda mais atenção com a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo. O sarampo é uma doença grave, altamente transmissível, podendo gerar sérias complicações, potencialmente fatais, como a pneumonia e a encefalite.Os principais sintomas do sarampo são: febre com erupções na pele, acompanhadas por tosse, coriza e/ou conjuntivite. Ao apresentar esses sintomas, o paciente deve evitar o contato com outras pessoas e procurar imediatamente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou a Unidade de Saúde a que pertence.Medidas de Proteção• Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;• Lavar as mãos com frequência com água e sabão ou utilizar álcool em gel;• Não compartilhar copos, talheres e alimentos;• Procurar não levar as mãos à boca ou aos olhos;• Sempre que possível, evitar aglomerações ou locais pouco arejados;• Manter os ambientes frequentados sempre limpos e ventilados;• Evitar contato próximo com pessoas doentes;• Tomar a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola.