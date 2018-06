O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (10), em frente ao Centro de Eventos de Votuporanga

publicado em 11/06/2018

Da redação

Gustavo Nascimento Duarte, de 19 anos, foi vítima de um atropelamento na madrugada deste domingo (10), em frente ao Centro de Eventos “Helder Galera”, em Votuporanga.

De acordo com informações, ele foi atropelado por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a via de acesso em frente ao Centro de Eventos.

Ainda segundo informações, o condutor da moto deixou o veículo no local e fugiu do local. Porém, foi identificado após dar entrada no Hospital “Fortuna Germano Pozzobon”, no bairro Pozzobon.

As equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estiveram no local e constataram óbito no local. A Polícia Civil esteve no local e as causas do acidente serão apontas posteriormente.