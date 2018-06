C.E.C., de 21 anos, mais conhecido como "Perninha", foi preso após furtar R$ 300 de uma alfaiataria de Cardoso

publicado em 12/06/2018

Aline RuizUm jovem de 21 anos, identificado como C.E.C., mais conhecido como “Perninha”, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (12) pela Polícia Militar de Cardoso após furtar R$ 300 em dinheiro de uma alfaiataria daquela cidade. O infrator saiu da cadeia na sexta-feira (8), onde cumpria pena por outro crime, sendo que nesta terça-feira (12) deveria comparecer no Fórum da Comarca de Cardoso para duas audiências junto ao juiz sobre seus delitos.Segundo informações da PM, os policias cabo Adejair e soldado Banzato foram acionados para atender uma ocorrência de um furto na Alfaiataria do Jezualdo, localizada na avenida Romeu Viana Romanelli, no Centro de Cardoso. A vítima informou que o rapaz, conhecido como “Perninha”, teria furtado R$ 300 em dinheiro do local.De imediato, a equipe deu início ao patrulhamento pela região a fim de encontrar o infrator. Em determinado momento, na rua Francisco Biagi, o jovem foi localizado e abordado. Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder R$ 252 em dinheiro, que o mesmo admitiu ter furtado e ainda revelou que já teria gasto comprando bolacha e pão de queijo em uma padaria da cidade, fato que foi confirmado posteriormente pelo dono do estabelecimento.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Cardoso. O delegado Márcio Nosse ratificou a prisão do infrator, que permanece preso e à disposição da Justiça.