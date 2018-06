Blitze da Lei Seca foram realizadas sexta-feira (8) em diversos pontos da cidade; as maiores foram nas avenidas Pozzobon e Assary

publicado em 09/06/2018

As fiscalizações foram feitas em vários pontos da cidade, mas as maiores foram na avenida do Pozzobon e Assary (Foto: Divulgação/Detran.SP)

Aline RuizO Programa Direção Segura – ação coordenada pelo Detran.SP para a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção – autuou sete pessoas em operações de fiscalização da Lei Seca realizadas em Votuporanga na noite de sexta-feira (8).Durante as blitze, foram aplicados, ao todo, 44 testes do etilômetro (conhecidos por bafômetro). Um condutor foi autuado criminalmente por embriaguez ao volante e terá de pagar multa no valor de R$ 2.934,70 e responder a processo adminis-trativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.Outros seis condutores foram autuados de acordo com o artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), um por ter se recusado a realizar o teste do etilômetro e cinco por dirigir após ingerir bebida alcoólica. Eles também serão multados em R$ 2.934,70 e responderão a processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir por um ano.Ainda de acordo com dados da polícia, nenhum veículo foi apreendido e outras nove multas gerais foram registradas pela PM.MegaoperaçãoA megaoperação “Direção Segura”, desencadeada sexta-feira (8) em Votuporanga, mobilizou dezenas de policiais militares, que trabalharam na abordagem de veículos. Além disso, a operação também contou com o apoio da Polícia Civil, Detran.SP e agentes do Poupatempo, que se espalharam por diversos pontos da cidade.Os condutores eram orientados a desligar os faróis e seguir por um caminho sinalizado por cones. Em seguida, foi feita a verificação da documentação dos motoristas, motociclistas e de seus veículos. Na sequência da blitz, houve o teste do etilômetro (bafômetro).O programa é coordenado pelo Detran.SP em parceria com as polícias Militar, Civil e Técnico-Científica. As fiscalizações foram feitas em vários pontos da cidade, mas as duas maiores foram posicionadas no começo das avenidas Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, e João Gonçalves Leite, no bairro Jardim Alvorada.