Um homem desconhecido teria efetuado cinco tiros após ter sido expulso de festa, realizada na vicinal Herbert Vinícius Mequi

publicado em 13/06/2018

O boletim de ocorrência sobre o crime foi registrado nesta terça-feira (12), no 2º Distrito Policial (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizEstá sendo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga uma ocorrência de disparo de arma de fogo, registrada domingo (10). O fato aconteceu durante um evento, promovido em uma chácara, localizada na vicinal Herbert Vinícius Mequi.Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Militar para ir até um evento em que um homem desconhecido teria disparos tiros após ter sido expulso do local. De acordo com a mulher, o rapaz foi até o seu veículo, pegou uma arma e disparou cinco tiros, fugindo em seguida,O boletim de ocorrência foi registrado nesta terça-feira (12), no 2º Distrito Policial. Até o momento, o autor não foi identificado e a DIG continua investigando o caso.