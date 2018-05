F.H.N.I., de 27 anos, foi localizado minutos depois de ter praticado o golpe em um posto de combustíveis de Votuporanga

publicado em 03/05/2018

A vítima foi uma funcionária de um posto de combustíveis, que fica na rua Amazonas, no Centro da cidade (Foto: Reprodução)

Aline RuizA Polícia Militar de Votuporanga deteve um elemento suspeito de aplicar golpes em caixas de estabelecimentos comerciais com o “golpe do troco”, onde o mesmo conseguia enganar os caixas fazendo com que eles repassassem o troco errado. Desta vez, a vítima foi uma funcionária de um posto de combustíveis, que fica na rua Amazonas, no Centro da cidade.De acordo com informações do boletim de ocorrência, a caixa do posto de combustíveis, de 44 anos, acionou a PM e contou que teria sido vítima de um estelionatário que teria aplicado o “golpe do troco”. Em conversa com a mulher, os policiais recolheram as características do indivíduo e deram início ao patrulhamento pela região em busca de identificar o infrator.Em determinado momento, o homem, identificado como F.H.N.I., de 27 anos, foi localizado pela equipe de policiais. Ao ser questionado, o autor do crime confessou a prática do golpe e com ele foram apreendidos um isqueiro e R$ 40 em dinheiro.Ele foi encaminhado para a Central de Flagrante, onde foi identificado pela vítima como sendo o golpista. No local, o delegado de plantão autuo o rapaz pelo crime de estelionato, que deverá permanecer em liberdade e à disposição da Justiça. O caso será investigado.