O traficante de 19 anos foi encaminhado para uma cadeia pública da região

publicado em 04/05/2018

Com o jovem de 19 anos foram apreendidos entorpecentes e dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizA equipe da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu mais um traficante na tarde desta sexta-feira (4), combatendo mais uma vez o crime de tráfico de drogas na cidade. Com o jovem de 19 anos foram apreendidos entorpecentes e dinheiro.O traficante já estava sendo investigado pelos policiais da DISE há um tempo, sendo que o mesmo foi flagrado traficando no Pró-povo após denúncias anônimas. Durante buscas no interior da residência do rapaz, a equipe encontrou nove eppendorfs contendo cocaína, uma porção de cocaína envolto em plástico transparente pesando 7,60 g, que renderiam em torno de 23 porções, além de duas porções de maconha.Os investigadores apreenderam ainda dezenas de eppendorfs vazios que seriam utilizados na embalagem da droga e R$ 20 em dinheiro que, segundo o próprio acusado, seria proveniente da venda de entorpecentes.De imediato o infrator foi conduzido para a sede da DISE, juntamente com as drogas e objetos apreendidos. No local, sua prisão pelo crime de tráfico de drogas foi ratificada, sendo o jovem encaminhado posteriormente para uma cadeia pública da região, permanecendo à disposição da Justiça