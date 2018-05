O acidente foi registrado na manhã do dia 18 de abril; a idosa de 70 anos estava em estado grave no HB de Rio Preto

publicado em 03/05/2018

Faleceu nesta quinta-feira, aos 70 anos, Wilma Terezinha Bianchi, vítima de atropelamento no último dia 18, na rua Bahia. Após o acidente, ela sofreu traumatismo craniano e estava em estado grave no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Wilma Terezinha Bianchi foi atropelada por um carro próximo ao cruzamento das ruas Bahia e Ponta Porã. Segundo o boletim de ocorrência, ela estava atravessando a rua onde não havia faixa de pedestre, quando a condutora do veículo não conseguiu frear a tempo e colidiu com o retrovisor contra a idosa. Ela foi socorrida pelo SAMU para a Santa Casa de Votuporanga e encaminhada para o HB de Rio Preto no mesmo dia. O corpo está sendo velado no Velório Municipal. O sepultamento será às 10h desta sexta-feira (4).