R.P.J., de 29 anos, foi preso pelo crime de furto qualificado tentado; ele foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 06/02/2018

O crime aconteceu na tarde de ontem, na rua Tiradentes, no bairro Jardim Botura, atrás da antiga Só Nata (Foto: Divulgação/Polícia Militar de Votuporanga)

Aline Ruiz





Um rapaz de 29 anos foi pre so pela Polícia Militar de Votuporanga por tentativa de furto em uma residência. O crime aconteceu na tarde de ontem, na rua Tiradentes, no bairro Jardim Botura, atrás da antiga Só Nata. O infrator, porém, nada levou, já que o alarme do local disparou e o mesmo fugiu em seguida.

De acordo com informações da PM, o indivíduo danificou a cerca elétrica, colocou uma camiseta na cabeça para não sei reconhecido e entrou na casa. Naquele momento, o alarme do imóvel disparou e o jovem fugiu assustado e acabou quebrando o chuveiro da piscina do local na tentativa de pular o muro mais uma vez.

A polícia foi acionada e os policiais deram início ao patrulhamento pela região a fim de encontrar o infrator. Em determinado momento, no bairro Vila São Vicente, os policiais identificaram o autor do crime, R.P.J., de 29 anos, pelas filmagens da câmera de segurança e conseguiram abordá-lo.