publicado em 01/02/2018

A mulher foi flagrada subtraindo vários produtos de gêneros alimentícios, de limpeza e beleza no supermercado local (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

O Fórum da Comarca de Votuporanga condenou S.A.G., de 41 anos, a 4,3 anos de prisão por roubar vários produtos do Supermercado Santa Cruz, Loja 1. O crime foi registrado no dia 30 de abril do ano passado e a infratora deverá cumprir a pena em regime inicial fechado.Segundo informações do processo, a mulher foi flagrada subtraindo vários produtos de gêneros alimentícios, de limpeza e beleza no estabelecimento comercial. Durante a fuga, ela ainda agrediu o segurança do supermercado, que acabou lesionado e precisou de atendimento médico. A mulher foi presa em seguida.Os produtos roubados foram avaliados em R$ 379,63. Em depoimento, a acusada admitiu que roubou para comprar drogas.