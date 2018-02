Um indivíduo desconhecido quebrou o vidro do seu carro e furtou vários objetos de valor, além de R$ 1 mil em dinheiro

publicado em 02/02/2018

Aline RuizUm comerciante de 42 anos foi vítima de um furto na noite da última quinta-feira (1º), no bairro Jardim de Alvorada, em Votuporanga. Um indivíduo desconhecido quebrou o vidro do seu carro e furtou vários objetos de valor, além de R$ 1 mil em dinheiro. O crime aconteceu na rua João Andreu Blaya.Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h30. O ladrão levou mostruários de óculos da marca Calvin Klein e Nike, usados pelo comerciante para venda. Além disso, foram levados também dois notebooks, uma mochila com documentos, malas de roupa, um ar condicionado portátil, carregador de celular, artigos para festa infantil, além de R$ 1 mil em dinheiro.Após o furto, o indivíduo fugiu do local, tomando rumo ignorado. O caso será investigado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).Outro furtoNa mesma noite e na mesma rua, mais uma pessoa teve o seu veículo arrombado e vários objetos e dinheiro foram levados. O rapaz de 24 anos é morador de Nhandeara e no momento do crime estava jantando em uma lanchonete da cidade.Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima só percebeu que teve seus pertences furtados no dia seguinte, quando foi pegar o carro para trabalhar. De acordo com ele, foram levados uma chave reserva do carro, um perfume e um celular sem chip, além de R$ 200 em dinheiro.O crime será investigado pela DIG de Votuporanga.