O crime foi registrado no dia 21 de janeiro, no interior do quarto do hotel que a vítima estava hospedada junto com a família

publicado em 02/02/2018

O ladrão levou documentos, câmera digital, bateria de celular, cartões de crédito e 9 mil dólares em dinheiro (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline RuizUm morador de Votuporanga, de 46 anos, foi furtado durante uma viagem aos Estados Unidos, na cidade de Orlando, Estado da Flórida. O crime foi registrado no dia 21 de janeiro, no interior do quarto do hotel que a vítima estava hospedada junto com a família.Segundo informações do boletim de ocorrência, que foi registrado no dia 22 de janeiro no condado dos EUA, o ladrão levou documentos, câmera digital, bateria de celular, cartões de crédito e 9 mil dólares em dinheiro. No momento do crime não havia ninguém no local.Ao retornar de viagem, ontem, a vítima precisou ainda registrar um boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial de Votuporanga para que ela possa requerer a segunda via dos documentos furtados, além do processo civil. A polícia vai investigar o caso.