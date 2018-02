O Tribunal de Justiça autorizou nesta semana a mudança entre os juízos e as permutas dos cargos foram publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira (1º).

publicado em 02/02/2018

O juiz José Manuel Ferreira Filho atua em Rio Preto desde o ano de 2015 e agora retorna para Votuporanga, no lugar de Carolina (Fotos: Arquivo/A Cidade)

Aline RuizO juiz Jorge Canil anunciou ontem, na abertura do tribunal do júri, a volta do juiz José Manuel Ferreira Filho para o Fórum da Comarca de Votuporanga. Ele ocupará o cargo da juíza Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, que deixa o Juizado Especial Criminal da Comarca e assume a 3ª Vara de São José do Rio Preto.O juiz José Manuel Ferreira Filho está atuando em São José do Rio Preto desde o ano de 2015 e agora retorna para Votuporanga, no lugar de Carolina. O Tribunal de Justiça autorizou nesta semana a mudança entre os juízos e as permutas dos cargos foram publicadas no Diário Oficial da última quinta-feira (1º).