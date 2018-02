O Ecotudo Sul de Votuporanga, localizado na avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro da Estação, foi invadido na madrugada de ontem

publicado em 02/02/2018

O Ecotudo Sul, localizado na avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro da Estação, foi invadido ontem (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Aline RuizO Ecotudo Sul de Votuporanga, localizado na avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro da Estação, foi invadido na madrugada de ontem. Um perfurador de solo foi furtado, o vidro de um dos caminhões que estavam no local foi quebrado e a porta do veículo arrombada. O criminoso fugiu em seguida e ainda não foi localizado.Segundo informações do boletim de ocorrência, o prestador de serviço do local, de 26 anos, afirmou que, por volta das 4h, ao realizar uma ronda pelo Ecotudo, constatou que a porta de um depósito de ferramentas estava arrombada. Do local, o indivíduo desconhecido furtou um perfurador de solo manual com motor a gasolina, de cor vermelhas, com a sua broca de 15 cm de espessura.Além disso, um caminhão que estava estacionado no local estava com o vidro da porta do motorista estourado e a porta destrancada, porém nada foi furtado de dentro do veículo. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o local possui câmeras de monitoramento, sendo que uma delas, a que focaliza a porta que foi arrombada, estava virada.A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) vai investigar o caso.